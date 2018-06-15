Житель Екатеринбурга проведет 4,5 года в тюрьме за прописку 198 мигрантов

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Суд в Екатеринбурге приговорил к 4,5 года колонии строгого режима местного жителя, который прописал в своей квартире 198 иностранцев, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Житель уральской столицы обвинялся по статье о фиктивной постановке на учет иностранцев или лиц без гражданства.

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По данным следствия, с 18 августа по 27 октября 2017 года мужчина вносил заведомо ложные сведения о месте пребывания "постояльцев" в своей квартире на улице Социалистической в Екатеринбурге в бланки уведомления о прибытии иностранцев, а затем предоставлял документы в МФЦ и отдел по вопросам миграции. За фиктивную прописку екатеринбуржец брал с каждого мигранта по 500 рублей, уточнили в суде.

"Подсудимый полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства, то есть без проведения судебного следствия. В суде выяснилось, что мужчина имеет "богатую" криминальную биографию. За последние два года он трижды привлекался к суду за совершение преступлений различной степени тяжести, в том числе и за аналогичное преступление", – говорится в сообщении облсуда.

Мировой судья судебного участка № 4 Орджоникидзевского района, с учетом предыдущих судимостей, приговорила мужчину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.