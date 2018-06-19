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Информационное табло в отделении по вопросам гражданства РФ, разрешений на временное проживание и вида на жительство отдела УФМС России по городу Москве в ЮАО.

В России могут упростить получение гражданства соотечественниками

© Sputnik / Алексей Куденко
Миграция
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МВД поставило задачу систематизировать закон и внести в него изменения, прежде всего речь идет о жителях Украины.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Министерство внутренних дел России рассматривает вопрос упрощения получения гражданства для соотечественников, сообщает РИА Новости.

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МВД: девять миллионов мигрантов находятся в России легально

Ведомство намерено в ближайшее время разработать дополнительные механизмы переселения в РФ, прежде всего речь идет о жителях Украины.

Как заявил заместитель главы МВД Игорь Зубов, перед специалистами поставлена задача проанализировать, внести изменения в закон и подзаконные акты, обеспечить понятные и исполнимые условия предоставления российского гражданства нуждающимся в нем лицам.

Он считает, что механизмы для этого сейчас существуют, их нужно проанализировать и систематизировать.

В ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным в начале июня несколько семей, переехавших в Ростовскую область из Донецка и Луганска, поделились проблемами с получением российского гражданства.

По данным на начало июня, в России легально находятся девять миллионов мигрантов. В прошлом году из страны выдворили 63 тысячи иностранцев, 192 тысячам гражданам закрыли въезд в страну.

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Теги:
гражданство, Россия, Миграция



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