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Пассажиры поезда Москва – Душанбе взвешивают багаж на перроне Казанского вокзала

Приток мигрантов в Россию в 2017 году снизился на 19%

© Sputnik / Антон Белицкий
Миграция
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В свою очередь количество выезжающих из России возросло с 313 тысяч до 377 тысяч за период с 2016 по 2017 год.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Приток мигрантов в Россию в 2017 году сократился на 19% по сравнению с предыдущим годом, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), посвященном проблемам миграции.

"Приток мигрантов в РФ в 2017 году составил 212 тысяч, что на 19% ниже предыдущего года (262 тысячи)", — цитирует доклад РИА Новости. Отмечается, что больше всего мигрантов прибывает в Россию из Украины, Казахстана, Узбекистана и Армении.

Информационное табло в отделении по вопросам гражданства РФ, разрешений на временное проживание и вида на жительство отдела УФМС России по городу Москве в ЮАО.
© Sputnik / Алексей Куденко
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В то же время, согласно докладу, количество отъезжающих из России возросло с 313 тысяч в 2016 году до 377 тысяч в 2017 году. "Этот показатель выше отметки 2015 года — 353 тысячи человек, и главным образом связан с оттоком трудовых мигрантов, не продливших свои разрешения на работу из-за негативных экономических условий", — считают в ОЭСР.

Также эксперты отмечают снижение на 4% по сравнению с 2016 годом числа натурализованных граждан: "более 254 тысяч иностранцев были натурализованы в России в 2017 году". На первом месте по числу получивших новый паспорт — выходцы с Украины (40%), Казахстана (15%), Армении, Таджикистана и Узбекистана (по 9%).




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