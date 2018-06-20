Приток мигрантов в Россию в 2017 году снизился на 19%

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Приток мигрантов в Россию в 2017 году сократился на 19% по сравнению с предыдущим годом, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), посвященном проблемам миграции.
"Приток мигрантов в РФ в 2017 году составил 212 тысяч, что на 19% ниже предыдущего года (262 тысячи)", — цитирует доклад РИА Новости. Отмечается, что больше всего мигрантов прибывает в Россию из Украины, Казахстана, Узбекистана и Армении.
Также эксперты отмечают снижение на 4% по сравнению с 2016 годом числа натурализованных граждан: "более 254 тысяч иностранцев были натурализованы в России в 2017 году". На первом месте по числу получивших новый паспорт — выходцы с Украины (40%), Казахстана (15%), Армении, Таджикистана и Узбекистана (по 9%).