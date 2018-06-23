Узбекское Агентство по миграции ищет пропавших в Петербурге мигрантов

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Интернете появилось видеообращение, в котором говорится, что 53 узбекистанца, выехавших из Хорезмской области в Санкт-Петербург для временной трудовой деятельности, лишились паспортов и работы.
Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана прокомментировало этот факт.
В распоряжении редакции оказалось заявление ведомства, в котором говорится, что из 53 человек, прибывших в Россию в конце марта, 1 человек вернулся в Узбекистан и 11 человек (в том числе четверо записавших видеообращение) покинули место расположения работ в неизвестном направлении. На двух строительных объектах продолжают работу 41 человек.
Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, работодатель предъявил претензии по факту покинувших объект 11 граждан.
В настоящее время в Санкт-Петербурге находится Абдуазиз Хафизов — директор Самаркандского областного филиала Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда Узбекистана. Ему поручено уточнить задолженность работодателя перед работниками, обеспечить получение ими причитающейся заработной платы согласно условиям договора и встретиться с записавшими видео соотечественниками.
По информации Хафизова, здоровью работников ничего не угрожает, личные документы (паспорта) находятся при них, условия труда соответствуют нормам. 19 граждан Узбекистана работают на одном объекте, 22 — на другом.
В Министерстве занятости и трудовых отношений указали, что в феврале месяце работодатель в России предложил узбекистанцам вакансии каменщика. Из 295 подавших заявку граждан предварительный отбор прошли 92 соискателя, из них 53 соискателя прошли предвыездное обучение и адаптацию. В марте группа в составе 53 человек за счет работодателя вылетела в Санкт-Петербург для временной трудовой деятельности в "Петербургской строительной компании".
В апреле они получили патент, разрешающий осуществление трудовой деятельности в данном регионе. Средства на получение патента выделила принимающая сторона.
Для проверки фактов на строительный объект в поселок Мурино в Ленинградской области выехала комиссия, которая установила, что нормы проживания соответствуют санитарным нормам, однако граждане не соблюдают нормы личной и общественной гигиены, строительный городок оборудован местами общего пользования, работникам определен объем работы в соответствии с их профессиональными навыками, а тем, кто не обладает нужными навыками, определен более низкий уровень оплаты труда.
Выявленные недостатки, в том числе перевод на другой объект, стороны договорились устранить в течение пяти дней.
Сейчас решается вопрос о привлечении правоохранительных органов к поискам людей. Ситуация находится под личным контролем министра занятости и трудовых отношений республики Шерзода Кудбиева.