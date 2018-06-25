Где Ильхом бакланов не гонял: история узбекского строителя стадиона ЧМ-2018

Sputnik Узбекистан пообщался с живущим в Петербурге сварщиком Ильхомом Арибжановым, который приложил руку к строительству одной из арен, где в эти дни проходят матчи чемпионата мира по футболу.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik, Дмитрий Матвеев. Если кто-нибудь зайдет на страничку узбекистанца Ильхома Арибжанова в социальных сетях, то обнаружит там его фотографию в строительной каске на фоне петербургской арены и интригующий статус: "дворник крыши стадиона "Санкт-Петербург". Как он там оказался и видел ли мифических бакланов, портивших козырек спортобъекта, разбирался корреспондент Sputnik.

Встреча с узбекским строителем, кстати, прошла не в национальном ресторане, которых стало в избытке в российских городах, а в заведении с русской кухней. Впрочем, как позднее выяснилось, ничего удивительного в этом нет.

Была ли птичка?

Первый же вопрос, естественно, о странной профессии нашего героя. Однако все оказалось гораздо прозаичней. Ильхом действительно работал на арене, но на другой должности, хотя на крыше он побывал не раз.

Примерно год назад вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин обвинил в протечках крыши стадиона "Санкт-Петербург" прилетающих с Финского залива бакланов, которые якобы портили ее клювами. Тогда это высказывание чиновника стало поводом для огромного количества шуток. Однако, как выяснилось, наш собеседник об этой истории слышал впервые и очень долго и от души смеялся.

"Я только сейчас понял, что имела в виду одна из моих подруг "ВКонтакте", когда написала мне в комментариях: "Ах, вот кто там птиц гоняет!", — объяснил причину своего веселья Ильхом, который на самом деле просто пошутил в своем статусе насчет дворника крыши, невольно попав в череду шуток и мемов.

"Нет, я хоть и был на крыше стадиона, но бакланов не гонял", — признался он смеясь.

Но давайте обо всем по порядку.

Советское детство и мечты о дальних берегах

Ильхому Арибжанову уже 45 лет, а на заработках в России уроженец Андижана с 2005 года.

В Узбекистане Ильхом закончил русскую школу и поэтому прекрасно говорит по-русски.

"Я родился в Советском Союзе, даже в детский сад ходил русскоязычный. К семи годам я уже свободно говорил на великом и могучем", — вспоминает он.

По его словам, школа была одной из лучших в СССР. В 1988 году она одной из первых в стране получила несколько персональных компьютеров Yamaha.

"У нас в восьмом классе уже тогда был предмет "информатика". Один из учеников моей школы на всесоюзной олимпиаде по этой дисциплине занял второе место", — похвастался Ильхом.

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После школы юноша закончил Андижанский электромеханический техникум и получил специальность сварщика. Первое время он работал на различных предприятиях на родине. В 1993 году был сварщиком на знаменитом автомобильном заводе Uz-Daewoo. Совсем еще молодому узбекскому рабочему даже посчастливилось съездить в Южную Корею на стажировку.

Параллельно Ильхом самостоятельно изучал иностранные языки — английский и японский. У него была мечта переехать в США или в страну Восходящего солнца, однако сварщик не нашел средств для того, чтобы подать документы на специальную программу для мигрантов.

Тринадцать лет назад Ильхом впервые приехал на заработки в Россию — в Казань.

"Там зарплата очень маленькая. В 2008 году я получал всего 10 тысяч рублей, в то время как в Петербурге и Москве мои земляки зарабатывают втрое больше", — говорит рабочий.

Когда друзья предложили ему переехать в Петербург, он долго думать не стал, и уже около 10 лет периодически приезжает сюда на заработки.

О стадионе и жизни в Петербурге

На строительство стадиона "Санкт-Петербург" Ильхом попал весной 2016 года. Он искал работу через интернет и наткнулся на объявление о вакансии сварщика. Тогда арену называли просто "стадион на Крестовском". Так строитель из Узбекистана попал на крышу будущего объекта ЧМ-2018, где совсем недавно сборная России обеспечила себе выход в плей-офф домашнего мундиаля.

Из личного архива Ильхома Арибжанова Строитель из Узбекистана Ильхом Арибжанов на крыше стадиона "Санкт-Петербург"

Его работа заключалась в том, чтобы срезать газорезкой временные конструкции, которые возвели для того, чтобы смонтировать крышу.

"Тогда я понял, что другого шанса попасть на эту крышу уже не представится, и решил сделать то самое селфи", — пояснил сварщик.

Впрочем, проработал на стадионе Ильхом недолго. Как раз в тот момент у генподрядчика обнаружились серьезные проблемы, и впоследствии петербургские власти приняли решение в срочном порядке его поменять, а наш герой, узнав о систематических задержках зарплаты на объекте, перешел на другое место работы.

Ильхом даже пытался устроиться на строительство моста на одном из участков Западного скоростного диаметра в Петербурге. Генподрядчиком на этом объекте была турецкая компания, поэтому туда охотно брали мигрантов из Узбекистана. Однако ему не удалось пройти очень сложный тест по сварке. Специалистам на этом объекте нужно было уметь варить "корабельным" швом, который потом еще и проверяли ультразвуком на прочность. Ильхом пока таких сложных вещей делать не умел.

Сейчас узбекский рабочий трудится на предприятии в Петергофе, где занимается сваркой металлоконструкций. Он снимает комнату почти в центре Петербурга на Загородном проспекте за 15 тысяч рублей в месяц. У Ильхома всего один выходной в неделю — в воскресенье, но он к такому графику уже привык.

Из личного архива Ильхома Арибжанова Ильхом Арибжанов с хоккейным кубком

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По городу наш собеседник предпочитает передвигаться преимущественно пешком и только для поездок на работу использует общественный транспорт. Проживая в культурной столице России, он очень любит посещать концерты и спортивные события, если на это есть время. Однажды узбекистанец поучаствовал в акции "Ночь музеев", а больше всего ему нравится местный планетарий.

В разгар мирового первенства по футболу один из строителей спортивной инфраструктуры также не остается в стороне от баталий. Во время первого матча между Россией и Саудовской Аравией 14 июня Ильхом посетил фан-зону в Петербурге, где сфотографировался с колумбийскими болельщиками.

Из личного архива Ильхома Арибжанова Узбекистанец Ильхом Арибжанов с колумбийскими болельщиками на ЧМ-2018

Что касается футбольных пристрастий, то на турнире он болеет за Россию и Германию.

Добрососедство и ветер перемен

Ильхом оказался человеком очень прогрессивных и даже либеральных взглядов, выразив свое отношение и к новому президенту Узбекистана, и к происходящим в республике переменам.

Он часто приезжает на родину и проводит там примерно столько же времени, сколько и в Петербурге. По его мнению, с приходом нового президента в Узбекистане появились перспективы для развития, а государство открывает для людей новые возможности.

Семья Ильхома, жена и трое дочерей, живет недалеко от Андижана в сельской местности.

"Наш поселок в приграничной с Кыргызстаном районе. Совсем недалеко от нас город Ош, где довольно большой процент узбекского населения, у меня там много друзей. Раньше туда было сложно попасть — надо было проходить кучу проверок, а теперь мы можем ходить через границу без этих сложностей. На КПП просто ставят нам штамп, не спрашивая о цели поездки", — пояснил Ильхом.

По его словам, новый глава государства открыл Узбекистан не только для соседей, но и для инвесторов из других стран мира.

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"Раньше в каждом из предприятий было 50% государственного капитала, теперь же появились иностранные инвесторы. Кроме этого, у нас в сельской местности сегодня можно получить кредит на развитие своего хозяйства, раньше это было очень трудно сделать. Республика развивается, и это отрадно", — подытожил собеседник.

Глядя на позитивные перемены на родине, Ильхом все чаще задумывается над тем, чтобы найти постоянную работу в Узбекистане, а мечты о дальних берегах давно потеряли актуальность.