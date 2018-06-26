Количество выданных патентов в 2018 году в Москве увеличилось на 20%

За период с января по май было выдано 208 тысяч трудовых патентов, быстрое оформление документов в ММЦ оставило без работы посреднические фирмы.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Министр правительства Москвы Владимир Ефимов рассказал об итогах работы миграционного центра.

© Sputnik / Антон Белицкий Приток мигрантов в Россию в 2017 году снизился на 19%

"Результаты деятельности Миграционного центра Москвы за январь-май нынешнего года свидетельствуют об увеличении интереса трудовых мигрантов к легальной работе в экономике города. Количество выданных патентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 20%, а число повторных обращений за патентом достигло 62%", — об этом рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

За пять месяцев нынешнего года в ММЦ было выдано 208 тысяч трудовых патентов, или выдавалось около 1,4 тыс. патентов ежедневно. Доля повторных обращений мигрантов за патентами по сравнению с январем-маем прошлого года увеличилась на 9 процентных пунктов. Поступления в бюджет Москвы по патентам от трудовых мигрантов выросли на 26%, составив 7,7 млрд рублей.

"ММЦ на деле стал единственной для иностранных граждан точкой входа на московский рынок труда. Благодаря мощному опережающему информированию трудовые мигранты сами, без посредников получают в центре патент, самостоятельно продлевают его действие, совершают ежемесячные платежи", — подчеркнул Владимир Ефимов.

По словам министра, удобное и простое оформление патентов для трудовых мигрантов в Миграционном центре оставило без работы многочисленные посреднические фирмы, деятельность которых носила нелегальный характер.