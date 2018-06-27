Россия поднялась в мировом рейтинге привлекательности для трудовых мигрантов

Согласно исследованиям, за четыре года РФ поднялась в рейтинге на пять позиций, занимая 25-ю строчку, а Москва улучшила свой статус сразу на 11 пунктов.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Россия улучшила свои позиции в международном рейтинге привлекательности для трудовых мигрантов, поднявшись с 30-го места на 25-е, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование "Анализ глобального рынка талантов 2018" The Boston Consulting Group, The Network и HeadHunter.

В общей сложности в опросе приняли участие свыше 360 тысяч респондентов, включая 24 тысячи из России.

"За период с 2014 года Россия поднялась с 30-го на 25-е место по привлекательности для мигрантов, опережая Ирландию, Польшу и Чехию, а Москва – с 48-го на 37-е, обгоняя Сеул и Хельсинки", — приводит агентство данные исследования.

Лидерами рейтинга по-прежнему остаются США, Германия, Канада, Австралия и Великобритания.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Количество выданных патентов в 2018 году в Москве увеличилось на 20%

Улучшила свои позиции и Москва, которая с 48-й позиции за четыре года поднялась на 37-ю строчку, опередив, к примеру, Сеул и Хельсинки.

Такие результаты авторы связывают с низким уровнем безработицы в России и ростом числа рабочих мест.

Прежде всего в Россию на работу едут граждане стран-членов СНГ, включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Белоруссию, а также Латвию. Наиболее привлекательной для них по-прежнему остается Москва, где из-за развивающейся инфраструктуры все больше новых рабочих мест, а также есть крупные технологичные компании, которым требуются квалифицированные иностранные кадры.