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Рабочие на строительной площадке, архивное фото

"Трудовая Евразия" разобралась с жалобами мигрантов на работодателя

© Sputnik / Павел Лисицын
Миграция
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Жалоба поступила от узбекистанцев-участников первого организованного набора, для проверки достоверности информации в Санкт-Петербург прилетел директор Самаркандского миграционного центра Абдулзиз Хафизов.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Недавно в интернете появился ролик, в котором трудовые мигранты из Узбекистана жалуются на своего петербургского работодателя — якобы он не обеспечил их работой, оставил их без средств существования, без крыши над головой, а заодно и отобрал паспорта.

Председатель межрегионального профсоюза "Трудовая Евразия" Дмитрий Жвания рассказал, что удалось выяснить в ходе расследования по данному вопросу.

Жалоба поступила от узбекистанцев-участников первого организованного набора, которых отобрали еще на родине в заранее выбранную компанию. В аэропорту будущих работников встретили работодатели — представители строительной компании. Их разместили в хостеле по два и четыре человека в комнате, все расходы по приезду в Россию, проживание и питание было оплачено работодателем.

После опубликованного ролика с жалобами нанятых работников поднялся шум. В Санкт-Петербург прилетел директор Самаркандского миграционного центра Абдулзиз Хафизов. По итогам проверки он рассказал, что два человека сбежали сразу, после того, как получили патент. Оставшиеся 51 сообщили, что претензий не имеют, а также подписали акт об их отсутствии.

Трудовые мигранты, архивное фото
© Sputnik / Павел Лисицын
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"Мы отправились на стройку, где работали участники оргнабора. Там выяснилось, что еще 10 человек сбежали, в том числе герой скандального ролика. Оставшиеся сообщили, что 20 дней они не работали и на некоторое время у них забирали паспорта. Работодатель подтвердил их слова, все время их простоя он обеспечивал их проживание и питание. А также сообщил, что 20 дней не было необходимого объема работ", — рассказал Хафизов. 

По результатам проверки самаркандская инспекция пришла к выводу, что зачинщик — герой скандального ролика, который все это устроил для того, чтобы не платить долг работодателю за организацию приезда и выдачу патента. Подробности смотрите в ролике на YouTube.

Теги:
Санкт-Петербург, Узбекистан



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