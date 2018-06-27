"Трудовая Евразия" разобралась с жалобами мигрантов на работодателя

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Недавно в интернете появился ролик, в котором трудовые мигранты из Узбекистана жалуются на своего петербургского работодателя — якобы он не обеспечил их работой, оставил их без средств существования, без крыши над головой, а заодно и отобрал паспорта.
Председатель межрегионального профсоюза "Трудовая Евразия" Дмитрий Жвания рассказал, что удалось выяснить в ходе расследования по данному вопросу.
Жалоба поступила от узбекистанцев-участников первого организованного набора, которых отобрали еще на родине в заранее выбранную компанию. В аэропорту будущих работников встретили работодатели — представители строительной компании. Их разместили в хостеле по два и четыре человека в комнате, все расходы по приезду в Россию, проживание и питание было оплачено работодателем.
После опубликованного ролика с жалобами нанятых работников поднялся шум. В Санкт-Петербург прилетел директор Самаркандского миграционного центра Абдулзиз Хафизов. По итогам проверки он рассказал, что два человека сбежали сразу, после того, как получили патент. Оставшиеся 51 сообщили, что претензий не имеют, а также подписали акт об их отсутствии.
По результатам проверки самаркандская инспекция пришла к выводу, что зачинщик — герой скандального ролика, который все это устроил для того, чтобы не платить долг работодателю за организацию приезда и выдачу патента. Подробности смотрите в ролике на YouTube.