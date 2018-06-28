Президент России одобрил закон, уточняющий миграционный учет иностранцев

По мнению правительства, новый закон устраняет правовую неопределенность в вопросе о том, кто несет ответственность за неисполнение обязанности по постановке иностранного гражданина на учет по месту пребывания.

ТАШКЕНТ, 28 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий уточнения в миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

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Документ уточняет понятия "место пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации" и "сторона, принимающая иностранного гражданина в Российской Федерации". Местом пребывания, согласно новой норме, является жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение, в котором иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо организация, по адресу которой иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке на учет по месту пребывания в случаях, установленных федеральным законом "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

Предусматривается, что иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания подлежит постановке на учет. Также закрепляется перечень мест пребывания, по адресу которых иностранный гражданин будет подлежать учету. В том числе устанавливается, что иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой он работает или осуществляет иную не запрещенную законодательством деятельность, в случае фактического проживания по адресу указанной организации либо в помещении указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном.

По мнению правительства, которое стало автором инициативы, это позволит устранить правовую неопределенность в вопросе о том, кто несет ответственность за неисполнение обязанности по постановке иностранного гражданина на учет по месту пребывания.