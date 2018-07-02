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Иностранные рабочие возвращаются к работе после обеденного перерыва

Россияне смогут лишать уехавших мигрантов регистрации

© Sputnik / Виталий Аньков
Миграция
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Поправки о внесении в закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ" подготовили в Госдуме.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Граждане России смогут сами лишать регистрации мигрантов, сообщает газета "Известия".

Иностранные рабочие
© Sputnik / Валерий Мельников
Президент России одобрил закон, уточняющий миграционный учет иностранцев

Основанием для прекращения прописки и дальнейшего проживания станет отсутствие иностранного гражданина или "факт убытия".

Об этом говорится в соответствующих поправках о внесении изменений в закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ", которые подготовил Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Принимающая сторона при желании сможет просто подать заявление в МВД.

Ранее лишить мигранта регистрации можно было только в том случае, если он смошенничал с пропиской.

В конце июня в России одобрили закон, уточняющий миграционный учет иностранцев. Документ, уточняющий понятия "место пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации" и "сторона, принимающая иностранного гражданина в Российской Федерации", подписал президент Владимир Путин.

Теги:
Россия, Регистрация, Мигранты



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