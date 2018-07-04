Иностранным специалистам станет проще получить гражданство России

ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. МВД РФ прорабатывает вопрос упрощения процедуры получения российского гражданства для высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, сообщила журналистам заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

© Sputnik / Владимир Трефилов Затулин: надеюсь на поддержку Думы в вопросе упрощения получения гражданства

"На сегодняшний день надо внести изменения в норму по приобретению российского гражданства квалифицированными специалистами. С учетом требований нашей экономики, востребованности именно квалифицированных специалистов на рынке труда, мы понимаем, что надо эту норму менять. Сейчас мы прорабатываем изменения в законодательство", - пояснила Казакова РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин в конце июня поручил представить предложения по упрощенному порядку предоставления гражданства России квалифицированным специалистам из-за рубежа.

Согласно поручению, срок выполнения — 20 декабря 2018 года. Ответственными назначены глава МВД Владимир Колокольцев, министр труда Максим Топилин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр науки и высшего образования Михаил Котюков и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.