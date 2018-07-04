17:59 04 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.06
  • EUR9166.80
  • USD7846.27
Поиск
Паспорт РФ

Иностранным специалистам станет проще получить гражданство России

Sputnik
Миграция
Получить короткую ссылку
43 0 0

Путин в конце июня поручил представить предложения по упрощенному порядку предоставления гражданства России квалифицированным специалистам из-за рубежа.

ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. МВД РФ прорабатывает вопрос упрощения процедуры получения российского гражданства для высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, сообщила журналистам заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Политолог, член Общественной палаты РФ Константин Затулин
© Sputnik / Владимир Трефилов
Затулин: надеюсь на поддержку Думы в вопросе упрощения получения гражданства

"На сегодняшний день надо внести изменения в норму по приобретению российского гражданства квалифицированными специалистами. С учетом требований нашей экономики, востребованности именно квалифицированных специалистов на рынке труда, мы понимаем, что надо эту норму менять. Сейчас мы прорабатываем изменения в законодательство", - пояснила Казакова РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин в конце июня поручил представить предложения по упрощенному порядку предоставления гражданства России квалифицированным специалистам из-за рубежа.

Согласно поручению, срок выполнения — 20 декабря 2018 года. Ответственными назначены глава МВД Владимир Колокольцев, министр труда Максим Топилин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр науки и высшего образования Михаил Котюков и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • В метрополитене Баку из за блэкаута встали поезда
    В темноте

    Жители Баку испытали второй блэкаут, оказавшись в подземке без света. Смотрите на видео Sputnik Азербайджан, как пассажиры пытались найти свет в конце тоннеля.

  • БелАЗ-75710
    Водитель не нужен

    Белорусское предприятие в Жодино разработало беспилотный карьерный самосвал грузоподъемностью 130 тонн.

  • спектакль Софичка в Щуке
    Жизнь на сцене

    О трансе на сцене, о том, что планируют и чего боятся, рассказали Sputnik выпускники абхазской студии Театрального института имени Бориса Щукина.

  • Президент Республики Молдова Игорь Додон
    Когда потеплеет?

    Молдавский президент Игорь Додон предположил, когда может произойти потепление в отношениях на политическом уровне между Кишиневом и Москвой.

  • Британские военные
    Небоевые потери

    В Эстонии умер рядовой британского военного контингента, расквартированного в балтийской республике в рамках миссии НАТО.

  • Бибилов облетел границу Южной Осетии с Грузией
    Ответ НАТО

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прокомментировал возможность вступления Грузии в военный блок.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Болельщики празднуют победу сборной России.
Как российские болельщики праздновали победу над сборной Испании
Как сделать предложение и не услышать нет
Идеальный вариант: мужчина сделал предложение девушке под водой
Куда не надо ехать отдыхать
Туда — ни ногой: где не стоит отдыхать летом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054