Житель Екатеринбурга прописал в своей квартире свыше 9 тысяч мигрантов

За фиктивную постановку на учет мужчина получал вознаграждение от полутора до пяти тысяч рублей.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Суд в Екатеринбурге в четверг приступит к рассмотрению дела о местном жителе, который обвиняется в том, что поставил на учет более 9,2 тысячи иностранцев в своей квартире, сообщает Свердловский облсуд.

"На судебном участке №7 мирового судьи Орджоникидзевского района Екатеринбурга начнется процесс по делу о фиктивной прописке мигрантов", - говорится в сообщении суда.

Мужчину обвиняют по статье о фиктивной постановке на учет иностранцев или лиц без гражданства.

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По данным следствия, с октября 2015 года по апрель 2018 года индивидуальный предприниматель лично и используя сына в качестве курьера направлял в УФМС и полицию бланки уведомлений о прибытии к нему в квартиру общей площадью 16,07 квадратных метров по улице Баумана в Екатеринбурге иностранных граждан.

За фиктивную постановку на учет мужчина получал вознаграждение от полутора до пяти тысяч рублей. В общей сложности за полтора года он осуществил фиктивную постановку на учет 9274 иностранных граждан, уточнили в прокуратуре.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.