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Иностранные рабочие

В Узбекистане частные компании будут отправлять граждан на работу за рубеж

© Sputnik / Виталий Аньков
Миграция
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Частные компании с 1 сентября также получили право подтверждать профессиональную компетенцию трудовых мигрантов, включая уровень владения профессиональными навыками и иностранными языками.

ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Частные компании в Узбекистане с 1 сентября смогут отправлять граждан страны на работу за рубеж. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постановление президента республики Шавката Мирзиёева.

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"Установить, что с 1 сентября 2018 года зарегистрированные в Республике Узбекистан юридические лица вправе осуществлять деятельность по трудоустройству граждан Республики Узбекистан за рубежом на основании лицензии, выдаваемой Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан", - говорится в тексте документа. Ранее такое право имело только Агентство по внешней трудовой миграции Минзанятости республики.

В соответствии с документом, частные компании с 1 сентября также получили право подтверждать профессиональную компетенцию трудовых мигрантов, включая уровень владения профессиональными навыками и иностранными языками. Для этого они должны получить соответствующую аккредитацию Минзанятости.

Постановлением предусмотрено создание при Минзанятости Фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом. Фонд будет финансировать расходы по оказанию правовой и социальной защиты, а также материальной помощи трудовым мигрантам. Единовременно из госбюджета в фонд направлено 200 миллиардов сумов (около 25,5 миллиона долларов), доходы фонда также будут формироваться за счет средств организаций, осуществляющих отправку трудовых мигрантов.

Мирзиёев с 1 августа также отменил порядок выдачи разрешения на осуществление трудовой деятельности за рубежом и установил добровольную регистрацию граждан, выезжающих за рубеж на работу по частным трудовым контрактам.

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Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации было подписано 5 апреля прошлого года в Москве. Документ направлен на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в России, он предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующей работы. Ранее руководство Минзанятости заявляло, что около 50 тысяч граждан республики планируют отправить на работу в РФ в 2018 году в рамках организованного набора. В 2017 году в рамках соглашения на российских предприятиях были трудоустроены 922 гражданина Узбекистана.

По данным местных социологов, в настоящее время на заработках за пределами Узбекистана с населением 32,6 миллиона человек находятся около 3 миллионов человек (почти треть работоспособного населения). По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около 1 миллиона человек) от всех мигрантов в России, на них оформлена примерно половина (765,8 тысячи) всех выдаваемых трудовых патентов.

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