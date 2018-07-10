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Встреча заместителя министра финансов с Финансово-банковским советом СНГ

Программа лояльности: узбекистанцам в РФ предоставят карты "Мир"

Пресс-служба Минфина
Миграция
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Об этом министр финансов Жамшид Кучкаров договорился с представителями Финансово-банковского совета СНГ.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В России вводят программу лояльности для мигрантов из Узбекистана, сообщается на странице Министерства финансов в Telegram.

  • Минфин обсудил с СНГ программу лояльности в РФ
    Минфин обсудил с СНГ программу лояльности в РФ
    Пресс-служба министерства финансов
  • Встреча с представителями Межгосударственного банка Российской Федерации
    Встреча с представителями Межгосударственного банка Российской Федерации
    Пресс-служба министерства финансов
  • Встреча с представителями финансовых структур СНГ и РФ
    Встреча с представителями финансовых структур СНГ и РФ
    Пресс-служба министерства финансов
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Пресс-служба министерства финансов
Минфин обсудил с СНГ программу лояльности в РФ

Узбекистанцам в РФ предоставят медицинскую страховку на примерно 150 тысяч рублей, а также карты "Мир" с некоторыми суммами, которые определят позже.

"Данные программы будут реализовываться совместно с банками Узбекистана. Также планируется открытие информационных центров для получения сведений о других программах", — уточняется в сообщении.

Об этом министр финансов Жамшид Кучкаров договорился с представителями Финансово-банковского совета СНГ в ходе встречи 9 июля.

Участники также обсудили актуальные темы финансовой индустрии, развитие цифровой экономики и внедрение финансовых технологий, перспективы взаимного сотрудничества и установление прямых контактов между государственными и частными банками Узбекистана и России.

Сегодня, по данным социологов, за пределами Узбекистана находятся на заработках около трех миллионов человек.  Граждане Узбекистана составляют порядка 10% от всех мигрантов в России, на них оформлена половина всех трудовых патентов.

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Теги:
трудовые мигранты, страховка, Россия



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