Программа лояльности: узбекистанцам в РФ предоставят карты "Мир"

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В России вводят программу лояльности для мигрантов из Узбекистана, сообщается на странице Министерства финансов в Telegram.
- Минфин обсудил с СНГ программу лояльности в РФПресс-служба министерства финансов
- Встреча с представителями Межгосударственного банка Российской ФедерацииПресс-служба министерства финансов
- Встреча с представителями финансовых структур СНГ и РФПресс-служба министерства финансов
Узбекистанцам в РФ предоставят медицинскую страховку на примерно 150 тысяч рублей, а также карты "Мир" с некоторыми суммами, которые определят позже.
"Данные программы будут реализовываться совместно с банками Узбекистана. Также планируется открытие информационных центров для получения сведений о других программах", — уточняется в сообщении.
Об этом министр финансов Жамшид Кучкаров договорился с представителями Финансово-банковского совета СНГ в ходе встречи 9 июля.
Участники также обсудили актуальные темы финансовой индустрии, развитие цифровой экономики и внедрение финансовых технологий, перспективы взаимного сотрудничества и установление прямых контактов между государственными и частными банками Узбекистана и России.
Сегодня, по данным социологов, за пределами Узбекистана находятся на заработках около трех миллионов человек. Граждане Узбекистана составляют порядка 10% от всех мигрантов в России, на них оформлена половина всех трудовых патентов.