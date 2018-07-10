В Узбекистане займутся защитой детей из семей трудовых мигрантов

Проект запускает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с Евросоюзом и Комитетом женщин Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. ЮНИСЕФ совместно с Евросоюзом и Комитетом женщин Узбекистана запускают проект по защите детей из семей трудовых мигрантов, сообщает РИА Новости.

Проект реализуется в четырех регионах страны – Бухарской, Ферганской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях, программа рассчитана до 2020 года.

Речь идет о поддержке наиболее нуждающихся семей, им в ближайшее время окажут оперативную социальную помощь.

Профильные ведомства и министерства займутся разработкой "дорожной карты".

По словам председателя Комитета женщин Узбекистана Танзилы Нарбаевой, именно в указанных регионах большинство детей мигрантов можно назвать "социальными сиротами".

Ранее этому вопросу уделяли недостаточное внимание, считает она.

Программа ЮНИСЕФ реализуется также в восьми странах Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии.

Ранее сообщалось о совместных планах Узбекистана и России по введению медицинских страховок и карт "Мир" для узбекистанских мигрантов в РФ.