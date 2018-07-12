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Иностранный рабочий выливает воду из ведра во дворе одного из домов

Госдума рассмотрит в третьем чтении закон о праве снимать с учета мигрантов

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Миграция
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Тема:
Миграционное законодательство России (112)
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Сегодня принимающая сторона, поставив мигранта на учет, не имеет возможности снять его с учета, даже если потеряла с ним контакт или расторгла трудовые отношения.

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит в третьем чтении законопроект, дающий россиянам право снимать с учета иностранных граждан на своей жилплощади в любой момент.

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Ранее во втором чтении были приняты поправки, которыми предусмотрено, что в случае, если работник-иностранец теряет связь с организацией, которая приглашает его на работу, приглашающая сторона имеет право снять его с учета по месту пребывания. В поправках также оговаривается возможность подать соответствующее заявление в электронном виде в МФЦ.

Законодательная инициатива направлена на защиту прав граждан РФ и повышает достоверность миграционного учета. Законопроект дает гражданину России как принимающей стороне право снять иностранного гражданина с учета в связи с утратой мигрантом основания для учета по месту пребывания. Соответствующее заявление можно будет направить в МВД, через МФЦ, почтой или по интернету, следует из пакета документов законопроекта.

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По словам одного из авторов инициативы, вице-спикера ГД Ирины Яровой, сегодня принимающая сторона, поставив на учет мигранта, не имеет возможности снять его с учета, даже если потеряла с ним контакт или расторгла трудовые отношения. Это, по мнению парламентария, является серьезным ущемлением права собственности и других прав на помещение и фактически дискриминирует гражданина России в праве пересмотра своих решений по постановке мигранта на учет. Кроме того, принимающая сторона может быть подвергнута взысканию, если мигрант проживает не по месту учета, отмечает она.

Тема:
Миграционное законодательство России (112)

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Теги:
Госдума, Россия, трудовые мигранты



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