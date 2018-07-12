В России приняли закон о праве граждан снимать с учета мигрантов

В четверг, 12 июля, прошло третье, окончательное чтение законопроекта, перечень оснований для снятия с учета будет дополнен фактом отъезда иностранца.

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. Госдума России в четверг приняла в третьем чтении закон о праве граждан снимать мигрантов с учета на своей жилплощади, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Госдума рассмотрит в третьем чтении закон о праве снимать с учета мигрантов

Последние поправки дополняют перечень оснований для снятия с миграционного учета, теперь в них включен факт отъезда иностранца из места пребывания.

При этом снятие проводит орган миграционного учета после получения необходимого уведомления.

Ранее во втором чтении депутаты приняли поправки, предусматривающие случай увольнения или потери работником-иностранцем связи с принимающей его на работу организацией. В такой ситуации приглашающая сторона имеет право снять его с учета по месту пребывания.

Цель закона – защита прав россиян и повышение достоверности миграционного учета.

Заявление граждане России смогут направить в МВД через МФЦ, по почте или по интернету.

Ранее принимающая сторона не имела права снять иностранца с учета, даже если потеряла с ним контакт или расторгла трудовые отношения.

Это серьезно ущемляло права собственности на помещения, считают в ГД.