15:53 13 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.19
  • EUR9176.86
  • USD7813.42
Поиск
Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы

ММЦ в Сахарово не консультирует мигрантов по телефону

© Sputnik / Максим Блинов
Миграция
Получить короткую ссылку
48 0 0

По данным Многофункционального миграционного центра Москвы, в последнее время участились случаи мошенничества, когда различные фирмы под видом центра предлагают платные услуги.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Консультации по разрешению на временное проживание (РВП), виду на жительство (ВНЖ) и гражданству не проводятся по телефону, отмечается на странице Многофункционального миграционного центра Москвы в Facedook.

По данным центра, в последнее время участились случаи мошенничества, когда различные фирмы под видом ММЦ предлагают телефонные консультации, запугивают мигрантов ошибками в оформлении документов и настойчиво советуют приехать в офис, где навязывают ненужные платные услуги.

"Консультации по РВП, ВНЖ и гражданству по телефону не предусмотрены в связи с тем, что необходимо видеть ваши документы и досконально разбираться в ситуации", - подчеркнули в ММЦ.

В центре также напомнили, что воспользоваться платной консультацией можно только в Сахарово, филиалов в Москве, как уверяют многие мошенники, у ММЦ нет. Кроме того, не стоит доверять информации, полученной по телефону, даже если номер начинается с 8-800, поскольку невозможно сделать заключение о правильности заполнения документов, не видя их.

Патент для работы в Москве можно оформить только в ММЦ Москвы, расположенном близ деревни Сахарово. Мошенники часто предлагают сделать патент и даже выдают наклейку, очень похожую на настоящую. Однако получить патент по такой наклейке мигрант не сможет и рискует не успеть подать документы в оговоренный срок (30 дней), а также потерять деньги.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина под водой
    Роботизированная очистка

    Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".

  • Женщина и девушка идут по одной из улиц Бишкека в аномально жаркий день. Архивное фото
    Высокий градус

    Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".

  • Военнослужащие, архивное фото
    В игре

    Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.

  • Алла Пугачева. Архивное фото
    По совету Магомаева

    Алла Пугачева сделала необычное признание, связанное с Муслимом Магомаевым, которого народная артистка России считала своим кумиром.

  • Найденный тротил
    Эхо войны

    В общей сложности 60 килограммов взрывчатки найдено на заминированном во времена Великой Отечественной войны мосту в Оршанском районе Беларуси.

  • Здание парламента Абхазии
    Главный праздник

    Парламент Абхазии проголосовал за новое название главного государственного праздника республики.

  • Первый день летнего призыва 2018
    Освободили от призыва

    В Армении братьев и детей погибших военных не будут призывать в армию – такой порядок действовал с декабря 1991, но позже его отменили.

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    "Нелегальная" трансляция

    Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.

  • Копилка и деньги
    Дорогой папа

    Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.

  • Ураганный ветер, образовавший торнадо. Архивное фото
    Унесенный ветром

    Ветром подбросило в воздух 14-летнего подростка - в Сети появились видеокадры смерча, образовавшегося недалеко от молдавской границы.

  • Юри Ратас, Свен Миксер и Юри Луйк на саммите НАТО в Брюсселе
    "Зловредная" Россия

    Кибератаки, терроризм и "зловредная активность" России нуждаются в едином и ясном ответе со стороны НАТО, заявил эстонский премьер.

  • Детский оздоровительный лагерь Бригантина в Крыму
    У самого Черного моря

    Группа югоосетинских школьников отправилась на отдых в Крым – все расходы взяли на себя фонд президента и Минобразования республики.

  • Мужчина под водой
    Роботизированная очистка

    Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".

  • Женщина и девушка идут по одной из улиц Бишкека в аномально жаркий день. Архивное фото
    Высокий градус

    Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".

  • Военнослужащие, архивное фото
    В игре

    Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Художник на пленэре в центре Самарканда, Узбекистан
Загадочная Азия: 10 лучших направлений по версии Lonely Planet
Видеоопрос на тему футбольных впечатлений
"Естественно, болели за Россию": как следят за мундиалем в Эстонии
Как мигранту получить налоговый вычет с патента
Как мигранты могут получить налоговый вычет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054