ММЦ в Сахарово не консультирует мигрантов по телефону

По данным Многофункционального миграционного центра Москвы, в последнее время участились случаи мошенничества, когда различные фирмы под видом центра предлагают платные услуги.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Консультации по разрешению на временное проживание (РВП), виду на жительство (ВНЖ) и гражданству не проводятся по телефону, отмечается на странице Многофункционального миграционного центра Москвы в Facedook.

По данным центра, в последнее время участились случаи мошенничества, когда различные фирмы под видом ММЦ предлагают телефонные консультации, запугивают мигрантов ошибками в оформлении документов и настойчиво советуют приехать в офис, где навязывают ненужные платные услуги.

"Консультации по РВП, ВНЖ и гражданству по телефону не предусмотрены в связи с тем, что необходимо видеть ваши документы и досконально разбираться в ситуации", - подчеркнули в ММЦ.

В центре также напомнили, что воспользоваться платной консультацией можно только в Сахарово, филиалов в Москве, как уверяют многие мошенники, у ММЦ нет. Кроме того, не стоит доверять информации, полученной по телефону, даже если номер начинается с 8-800, поскольку невозможно сделать заключение о правильности заполнения документов, не видя их.

Патент для работы в Москве можно оформить только в ММЦ Москвы, расположенном близ деревни Сахарово. Мошенники часто предлагают сделать патент и даже выдают наклейку, очень похожую на настоящую. Однако получить патент по такой наклейке мигрант не сможет и рискует не успеть подать документы в оговоренный срок (30 дней), а также потерять деньги.