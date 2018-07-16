МВД РФ упростит выдачу гражданства для жителей бывшего СССР до конца лета

Законопроект об упрощенном получении гражданства для жителей, знающих русский язык и рожденных на территории бывшего СССР, внесут в Госдуму до 31 августа.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. МВД России предлагает выдавать вид на жительство, минуя стадию разрешения на временное проживание, иностранцам, которые имеют в стране близких родственников или родились в РСФСР и имели советское гражданство.

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В конце июня сообщалось, что Владимир Путин поручил МВД и Минтруду упростить порядок предоставления вида на жительство иностранцам, знающим русский язык и желающим работать в РФ. Срок выполнения поручения - 31 августа 2018 года. Ответственными назначены глава МВД Владимир Колокольцев и министр труда Максим Топилин. По словам Горового, министерство готово к 31 августа внести данный законопроект в правительство.

"Прорабатывая поручение президента, мы предлагаем: иностранным гражданам, имеющим в России близких родственников или рожденным на территории РСФСР и состоящим в советском гражданстве, выдавать вид на жительство, минуя стадию получения РВП", - сообщил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой на совещании в Совете Федерации, посвященном совершенствованию миграционного законодательства.

Кроме того, проект предполагает без условия временного проживания выдавать вид на жительство высококвалифицированным специалистам из-за рубежа, осуществляющим в России деятельность не менее шести месяцев до дня обращения с заявлением, пишет РИА Новости.

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В настоящее время получить разрешение на временное проживание могут иностранные граждане, которым выделена квота, утвержденная правительством РФ. Без учета указанной квоты получить РВП могут отдельные категории иностранных граждан, в частности, те, кто имеет детей или родителей - граждан России. Число таких лиц в 2017 году, по словам Горового, составило порядка 30 тысяч человек - 10% от общего числа иностранцев, получивших РВП. Всего в 2017 году выдано порядка 304 тысяч разрешений на временное проживание. В основном речь идет о гражданах Украины (более 30%), Казахстана (15%), Таджикистана (14%), Узбекистана (12%), а также Армении и Азербайджана.

Также без учета квот разрешение на временное проживание сейчас могут получить иностранцы, родившиеся на территории РСФСР или России. По данной категории в 2017 году выдано 18 тысяч таких разрешений, половина из которых - гражданам Украины.