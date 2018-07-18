В России займутся поиском нелегалов среди работающих по патенту

Соответствующий совместный проект готовят Министерство труда и Министерство иностранных дел.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. МВД и Минтруд России готовят проект по поиску нелегалов среди работающих по патенту иностранцев, сообщает РИА Новости.

Как заявил журналистам министр Максим Топилин, сегодня в РФ выдается до миллиона патентов в год. Их могут получить все, кто приезжает из стран с безвизовым режимом.

Sputnik МВД РФ упростит выдачу гражданства для жителей бывшего СССР до конца лета

Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан, которые входят в Таможенный союз, составляют исключение.

В ходе реализации проекта Роструд начнет вести базу, контролирующую трудовые отношения и порядок выплаты взносов при получении патента.

Ранее сообщалось о планах России по упрощению выдачи гражданства для жителей бывшего СССР. Законопроект внесут в Госдуму до 31 августа, он предполагает выдачу вида на жительства, минуя стадию разрешения на временное проживание.