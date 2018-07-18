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Иностранные рабочие

В России займутся поиском нелегалов среди работающих по патенту

© Sputnik / Валерий Мельников
Миграция
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Соответствующий совместный проект готовят Министерство труда и Министерство иностранных дел.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. МВД и Минтруд России готовят проект по поиску нелегалов среди работающих по патенту иностранцев, сообщает РИА Новости.

Как заявил журналистам министр Максим Топилин, сегодня в РФ выдается до миллиона патентов в год. Их могут получить все, кто приезжает из стран с безвизовым режимом.

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Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан, которые входят в Таможенный союз, составляют исключение.

В ходе реализации проекта Роструд начнет вести базу, контролирующую трудовые отношения и порядок выплаты взносов при получении патента.

Ранее сообщалось о планах России по упрощению выдачи гражданства для жителей бывшего СССР. Законопроект внесут в Госдуму до 31 августа, он предполагает выдачу вида на жительства, минуя стадию разрешения на временное проживание.

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Теги:
проект, Нелегальные мигранты, Россия



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