Жээнбеков: трудовые мигранты – реальные инвесторы экономики Кыргызстана

Президент республики поблагодарил кыргызских специалистов в РФ за организацию фондов и общественных объединений.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков назвал трудовых мигрантов инвесторами в экономику страны, сообщает РИА Новости.

В ходе встречи с работающими за рубежом соотечественниками он заявил, что в 2018 году приток денежных средств в республику от работающих в РФ иностранных специалистов составил 972,3 миллиона долларов, из них 954 миллиона перечислили кыргызстанцы.

© Sputnik / Валерий Мельников В России займутся поиском нелегалов среди работающих по патенту

Жээнбеков выразил благодарность мигрантам за организацию фондов, общественных объединений и помощи своей малой родине, а также напомнил, что государственные банки и Российско-Кыргызский фонд развития представляют предпринимателям в регионах льготные кредиты.

Ранее сообщалось о нововведениях в миграционной политике России.

Минтруд и МВД разрабатывают проект по поиску нелегалов среди работающих по патенту иностранцев. Роструд в ближайшее время начнет вести базу, контролирующую трудовые отношения и порядок выплаты взносов.

Кроме того, до конца лета МВД России намерено упростить получение гражданства жителями бывшего СССР.