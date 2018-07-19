Граждан России накажут за нарушение сроков выезда иностранных гостей

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Президент Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающий штраф за нарушение сроков выезда гостей из других государств, сообщает РИА Новости.

Также ответственность налагается, если гость устроился на работу без рабочей визы.

В первом случае выплаты составят от двух до четырех тысяч для физических лиц, для должностных лиц – от 45 до 50 тысяч, от 400 до 500 тысяч – для юридических.

© Sputnik / Валерий Мельников В России приняли закон о праве граждан снимать с учета мигрантов

В середине июля власти России занялись пересмотром миграционной политики.

Министерство иностранных дел упростит выдачу гражданства для жителей бывшего Советского союза.

Получить вид на жительство, минуя стадию разрешения на временное проживание, смогут те иностранцы, у которых живут в стране близкие родственники или те, кто родились в РСФСР и имели советское гражданство.

Кроме того, МВД и Минтруд готовят проект по поиску нелегалов среди работающих по патенту иностранцев.

Роструд начнет вести базу, контролирующую трудовые отношения и порядок выплаты взносов при получении патента.