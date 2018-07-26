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Паспорт РФ

В Россию чаще всего переезжают соотечественники из СНГ, Германии и Израиля

Sputnik
Миграция
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Ожидается, что до конца 2018 года из-за рубежа переселятся не менее 100 тысяч участников государственной программы.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. Государственная программа по переселению в Россию соотечественников особо востребована в странах СНГ, Германии, Израиле и Балтии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

"В основном интерес к государственной программе проявляют соотечественники из числа граждан государств - участников СНГ (Казахстана, Украины, Армении, Таджикистана, Молдавии, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана). Также механизмом государственной программы пользуются соотечественники из Германии, Израиля, стран Балтии и другие", - пояснили в пресс-центре.

По данным МВД, в 2014 году в рамках госпрограммы в РФ переселились свыше 106 тысяч человек, в 2015 году - около 183 тысяч человек, в 2016 году программой воспользовались более 146 тысяч человек, в 2017 году - почти 119 тысяч. По итогам 5 месяцев 2018 года в Россию прибыло более 41 тысячи соотечественников. Ожидается, что до конца 2018 года из-за рубежа переселятся не менее 100 тысяч участников государственной программы.

"Такое снижение показателя по численности переселившихся объясняется сокращением заявлений об участии в государственной программе от соотечественников, вынужденно покинувших территорию Украины и получивших в экстренном массовом порядке временное убежище на территории РФ", - подчеркнули в пресс-центре.

 

Согласно профильной государственной программе, соотечественники, воспитанные в традициях российской культуры и владеющие русским языком, "в наибольшей мере способны к адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей российского сообщества". В начале июля 2018 года заместитель начальника миграционного главка МВД РФ Валентина Казакова сообщила журналистам, что в правительство внесен законопроект об упрощении процедуры получения российского гражданства для соотечественников, живущих за рубежом.

 




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