Обязательно помогут: в ММЦ в Сахарово рассказали об адаптации мигрантов

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. В ММЦ в Сахарово 26 июля прошла встреча начальника Управления организации обслуживания с представителями мигрантов, сообщает пресс-служба Департамента экономической политики Москвы.

По словам Николая Дуванкова, у трудовых мигрантов не возникают трудности с прохождением необходимых для получения патента процедур.

"У нас в центре иностранец может получить бесплатную консультацию на любой вопрос, связанный с получением патента для работы в Москве, – сказал он. - В целом посетители хорошо ориентируются во время пребывания в центре для подачи документов и получения патента. Если иностранец не понимает, что делать, ему обязательно поможет сотрудник".

Подробную информацию по получению патента можно посмотреть на сайте Многофункционального миграционного центра.