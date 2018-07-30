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Начальник Управления организации обслуживания ММЦ в Сахарово Николай Дуванков

ММЦ в Сахарово: у мигрантов не возникает проблем с оформлением патента

© Многофункциональный миграционный центр
Миграция
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Посетители хорошо ориентируются во время пребывания в центре для подачи документов и получения патента, заявил начальник Управления организации обслуживания Николай Дуванков.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. У трудовых мигрантов нет трудностей с прохождением необходимых для получения патента процедур в Многофункциональном миграционном центре Сахарово, заявил начальник Управления организации обслуживания Николай Дуванков на встрече с представителями мигрантских общественных организаций.

На встрече обсуждалась адаптация в столице трудовых мигрантов, приезжающих на заработки.

"У нас в центре иностранец может получить бесплатную консультацию по любому вопросу, связанному с получением патента для работы в Москве. В целом, посетители хорошо ориентируются во время пребывания в центре для подачи документов и получения патента. Если иностранец не понимает, что делать, ему обязательно поможет сотрудник", - сказал Дуванков.

Присутствовавшие на встрече эксперты миграционной сферы также положительно оценили работу центра по своевременному информированию трудовых мигрантов о необходимости получать патент для работы в Москве.




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