Узбекистанцам напомнили об изменении сроков регистрации в России после ЧМ

С 25 июля он снова составляет 7 рабочих дней с момента въезда на территории России.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Гражданам Узбекистана напомнили о правилах постановки на миграционный учет при въезде в РФ, сообщает пресс-служба МИД.

С 25 июля он снова составляет 7 рабочих дней, на время чемпионата мира по футболу в период с 25 мая – 3 дня.

При этом первичная регистрация иностранцев на территории Российской Федерации не должна превышать 90 дней.

"Нарушение сроков миграционного учета влечет за собой выдворение за пределы РФ с возможным наложением запрета на въезд, а также наложение штрафа в размере от 2 000 до 7 000 рублей в зависимости от региона", - уточняется в памятке Консульско-правового департамента.

Накануне об особенностях получения патента в России и, в частности, в Москве рассказал начальник Управления организации обслуживания Николай Дуванков на встрече с представителями мигрантских общественных организаций.

По его словам, сегодня у мигрантов не возникает проблем с получением необходимых документов.