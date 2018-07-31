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Иностранные рабочие

Узбекистанцам напомнили об изменении сроков регистрации в России после ЧМ

© Sputnik / Валерий Мельников
Миграция
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С 25 июля он снова составляет 7 рабочих дней с момента въезда на территории России.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Гражданам Узбекистана напомнили о правилах постановки на миграционный учет при въезде в РФ, сообщает пресс-служба МИД.

С 25 июля он снова составляет 7 рабочих дней, на время чемпионата мира по футболу в период с 25 мая – 3 дня.

Начальник Управления организации обслуживания ММЦ в Сахарово Николай Дуванков
© Многофункциональный миграционный центр
ММЦ в Сахарово: у мигрантов не возникает проблем с оформлением патента

При этом первичная регистрация иностранцев на территории Российской Федерации не должна превышать 90 дней.

"Нарушение сроков миграционного учета влечет за собой выдворение за пределы РФ с возможным наложением запрета на въезд, а также наложение штрафа в размере от 2 000 до 7 000 рублей в зависимости от региона", - уточняется в памятке Консульско-правового департамента.

Накануне об особенностях получения патента в России и, в частности, в Москве рассказал начальник Управления организации обслуживания Николай Дуванков на встрече с представителями мигрантских общественных организаций.

По его словам, сегодня у мигрантов не возникает проблем с получением необходимых документов.

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Теги:
граница, Регистрация, Эмигранты



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