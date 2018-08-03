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Иностранные рабочие у хостела

Мигранты стали чаще совершать преступления в ряде областей России

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Миграция
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Речь идет о Московском, Воронежском, Ивановском, Калужском, Орловском, Рязанском и Смоленском регионах.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. В областях России возросло число преступлений, совершенных мигрантами, сообщает РИА Новости.

Как заявил журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, это касается ряда регионов Центрального федерального округа – Московского, Воронежского, Ивановского, Калужского, Орловского, Рязанского, Смоленского.

Иностранные рабочие
© Sputnik / Валерий Мельников
Узбекистанцам напомнили об изменении сроков регистрации в России после ЧМ

Всего за 1,5 года мигранты совершили более 27 тысяч преступлений.

После чемпионата мира по футболу в России снова изменили сроки регистрации. С 25 июля этот период составляет 7 рабочих дней с момента въезда на территорию страны, а первичная регистрация не должна превышать 90 дней.

Нарушение сроков миграционного учета в России наказывается выдворением за пределы госграницы и штрафом до 7 тысяч рублей.

Теги:
Регистрация, Россия, Эмигранты



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