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Иностранные рабочие у хостела

В Подмосковье проверили более 320 мигрантов и задержали 60

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Миграция
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На северо-востоке области провели рейд "Нелегал", полицейские обошли садовые товарищества и автомастерские и составили 150 административных протоколов.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Сотрудники подразделения "Ногинское" МВД России в ходе рейда "Нелегал" проверили более 320 мигрантов и задержали 60, сообщает пресс-служба.

Полицейские проверили садовые некоммерческие товарищества, автомастерские, гаражно-строительные комплексы, гостиницы и общежития и составили 150 административных протоколов.

"Всего по результатам мероприятия полицейскими составлено более 150 административных протоколов, из них за нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории Российской Федерации 61 нелегальный мигрант привлечен к административной ответственности", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

На них наложили штрафы в размере от двух до пяти тысяч рублей, в ближайшее время нарушители покинут территорию страны.

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Теги:
протокол, Мигранты, Подмосковье



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