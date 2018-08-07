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Трудовые мигранты, архивное фото

В центре России нашли почти миллион мигрантов, "задержавшихся" сверх сроков

© Sputnik / Павел Лисицын
Миграция
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в результате этого формируются моноэтнические анклавы.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Почти миллион мигрантов, находящихся в Центральной России, нарушают сроки пребывания в стране, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"(В ЦФО) количество иностранных мигрантов, находящихся свыше 90 суток и не имеющих документов, подтверждающих право законного пребывания в РФ, составило почти 930 тысяч человек", - цитирует Патрушева РИА Новости.

Эти нарушители составляют четверть от общего числа иностранцев, находящихся в ЦФО, добавил Патрушев.

Что касается конкретных случаев формирования моноэтнических анклавов, то, по словам Патрушева, "такие примеры есть в Тульской, Орловской, Тверской областях".

Иностранные рабочие у хостела
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Мигранты стали чаще совершать преступления в ряде областей России
Кроме того, в подразделениях по вопросам миграции существующие кадровые и материально-технические проблемы негативно отражаются на эффективности деятельности, снижают мотивацию работы, отметил секретарь СБ.

По словам Патрушева, в Брянской области отмечается дефицит квалифицированных специалистов, а в Липецкой и Тверской областях из-за нехватки мобильных комплексов автоматизированной дактилоскопической информационно-поисковой системы "Папилон" затруднено установление иностранных граждан, не имеющих документов.




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