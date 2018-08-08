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Казахстанский чиновник брал взятки за трудоустройство гастарбайтеров

Sputnik / NewsTeam
Миграция
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Подозреваемый и его посредник сознались в получении взятки в размере 1500 долларов.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik В Алматы руководитель отдела управления занятости и социальных программ вымогал взятки за содействие в выдаче разрешения на привлечение иностранной силы. В среднем, размер мзды за помощь составлял $300. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлан Жахин.

"Следствием установлено, что в период с 13 по 21 апреля 2018 года подозреваемый способствовал положительному решению Комиссии по выдаче разрешений на привлечение иностранной рабочей силы для пятерых иностранных граждан, приглашенных на работу в частные организации. Сумма взятки за каждого иностранца была установлена в размере 300 долларов, которые были получены через посредника на системной основе", - сообщили в ведомстве.

По данным антикоррупционной службы, чиновник подозревается в получении взятки в общей сумме около 1500 долларов. Он и его посредник сознались в содеянном и полностью признали свою вину. Это помогло избежать им заключения по стражу на время следствия.

Руки в наручниках
© Sputnik / Евгений Биятов
Узбекистанец с подельниками зарегистрировал в Казани более 700 мигрантов
Отметим, что Узбекистан уже который год лидирует по количеству трудовых мигрантов в Казахстане. По анализам специалистов, мигранты из Узбекистана представляют самую многочисленную группу по всем показателям: более миллиона из них имели временную регистрацию в 2016 году, на 33% больше, чем годом ранее, и более трехсот тысяч человек получили разрешение на работ, это почти втрое больше, чем в 2015 году. Такие цифры опубликованы в исследовании Международной организации по миграции "Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в Центральной Азии".

По мнению эксперта Исследовательского совета по миграции в СНГ при Центре миграционных исследований ИНП РАН Елены Садовской, Узбекистан поставил большинство трудовых мигрантов и 2017 году. Также республика на первом месте в списке стран, куда из Казахстана отправляют денежные переводы физлица.

Теги:
взятка, трудовые мигранты, Казахстан



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    Мэрская доля

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