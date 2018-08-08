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Председатель Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Кандидат в мэры Москвы обещает обеспечить работой мигрантов на родине

© Sputnik / Виктор Вытольский
Миграция
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Кандидат планирует заключить контракты с фермами и предприятиями, которые производят продовольствие в Центральной Азии и в Армении, чтобы гарантированно закупать продукты питания для москвичей уже на следующий год.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Кандидат на пост мэра Москвы, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев в случае победы на выборах пообещал трудовым мигрантам создавать для них рабочие места на родине путем заключения контрактов на продовольственную торговлю.

"Я заключу твердые контракты с фермами, с предприятиями, которые производят продовольствие в Азии, в Средней Азии, в Армении, с тем, чтобы гарантированно закупать продукты питания для москвичей уже на следующий год. Тем самым я как мэр гарантирую создание рабочих мест у вас на родине - мы купим все, что может быть полезно для москвичей: и овощи, и фрукты, и мясо, и птицу. Москва ежегодно потребляет столько продовольствия, что этого бы хватило, чтобы загрузить абсолютно все сельхозпредприятия среднеазиатских республик, Молдавии, Армении и других стран", - сказал Дегтярев в среду на встрече с трудовыми мигрантами.

Он также отметил, что за счет Москвы намерен построить в этих странах логистические центры, куда можно будет сдавать производимую продукцию для отправки в столицу. Кандидат также добавил, что российская столица нуждается и в высококлассных специалистах из числа трудовых мигрантов.

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"Мы готовы давать образование детям и из среднеазиатских республик, и Молдавии, и Украины и так далее. Трудовые мигранты, высококлассные специалисты, в высокотехнологичных отраслях Москве нужны…" - заключил Дегтярев.

Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы - ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин.




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    Мэрская доля

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