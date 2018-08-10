Узбекистанцев задержали за нарушение иммиграционного закона в Таиланде

Всего полиция остановила 72 иностранца, среди них – один гражданин России.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. В Таиланде за нарушение иммиграционного законодательства задержали 72 иностранца, сообщает РИА Новости.

Среди них – граждане Узбекистана, Индии, Финляндии, Сербии, Германии, Малайзии, Австралии и один россиянин.

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Кроме того, 46 задержанных обвиняются в нелегальном въезде на территорию страны, это индийцы, камбоджийцы, уроженцы Лаоса и Вьетнама.

В августе полиция Таиланда провела очередную фазу операции "Рентген", направленную на выявление иностранцев, совершивших правонарушения и нелегально пребывающих на территории государства. Она представляет собой регулярные ночные облавы в тех местах, где, по подозрению полиции, могут находиться иностранные правонарушители. Массовая облава в ночь на пятницу стала 20-й, всего за год задержали около двух тысяч человек.

Ранее сообщалось об обнаружении в центральных регионах России почти миллиона нелегальных мигрантов. Это четверть от общего числа всех находящихся в РФ иностранцев, подобные случаи зафиксированы в Тульской, Орловской, Тверской областях.