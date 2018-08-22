Гражданство России получили 16 уроженцев Узбекистана

Всего гражданство России получили более ста человек, а также президент восстановил в гражданстве двух уроженцев Белоруссии.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российское гражданство получили 104 человека,

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, российское гражданство получили 16 уроженцев Узбекистана, 14 - Молдавии, 11 - Армении, по 10 уроженцев Белоруссии и Таджикистана, 9 - Азербайджана, по пять уроженцев Украины и Афганистана и Вьетнама, по три уроженца Грузии и Казахстана, по два уроженца Франции, Турции и Израиля, по одному уроженцу Кипра, Индии, Италии, США и Германии. Кроме того, российское гражданство получили два человека, родившиеся на территории РФ.

© Sputnik / Алексей Куденко На сайте МВД России появился сервис по вопросам получения гражданства РФ

Как гласит указ, данные лица приобретают гражданство со дня принесения каждым из них присяги гражданина РФ, за исключением несовершеннолетних - дети вступают в гражданство одновременно с принесением присяги их родителем.

Также президент восстановил в гражданстве РФ двух уроженцев Белоруссии.

Кроме того, президент удовлетворил заявление о выходе из гражданства четырех человек: уроженца Литвы, а также трех россиян.