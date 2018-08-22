Гражданство России получили 16 уроженцев Узбекистана

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российское гражданство получили 104 человека,
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, российское гражданство получили 16 уроженцев Узбекистана, 14 - Молдавии, 11 - Армении, по 10 уроженцев Белоруссии и Таджикистана, 9 - Азербайджана, по пять уроженцев Украины и Афганистана и Вьетнама, по три уроженца Грузии и Казахстана, по два уроженца Франции, Турции и Израиля, по одному уроженцу Кипра, Индии, Италии, США и Германии. Кроме того, российское гражданство получили два человека, родившиеся на территории РФ.
Также президент восстановил в гражданстве РФ двух уроженцев Белоруссии.
Кроме того, президент удовлетворил заявление о выходе из гражданства четырех человек: уроженца Литвы, а также трех россиян.