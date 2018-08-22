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Отравившихся в Подмосковье узбекистанцев начнут выписывать уже в четверг

© Sputnik / Алексей Куденко
Миграция
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Как заверили в посольстве Узбекистана в Москве, пострадавшие обеспечены всем необходимым.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Посольство Узбекистана в Москве установило контакт с отравившимися в Подмосковье строителями, пострадавшие обеспечены всем необходимым и идут на поправку, сообщили Sputnik в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что в результате массового отравления пострадали 26 человек, один из них скончался, еще 23 госпитализированы. Все они были гражданами Узбекистана и работали на строительную компанию Boes Construction. Они возводили ЖК "Оранж парк".

Медсестра набирает лекарство в шприц в стационаре
© Sputnik / Sergey Malgavko
В подмосковных больницах остаются 22 отравившихся строителя
Как заверили в посольстве, пострадавшие обеспечены всем необходимым, 23 августа их уже начнут выписывать из больницы.

По факту гибели узбекистанца возбуждено уголовное дело, его тело будет отправлено на родину после завершения всех процессуальных процедур. Расходы готова взять на себя фирма-наниматель, посольство также готово оказать помощь по мере необходимости.

Всего по данным диппредставительства, на строительстве ЖК "Оранж парк" работают около тысячи мигрантов, которые нанимались в индивидуальном порядке, но не имеют проблем с документами и оформлены официально.

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