В России выросло число желающих ограничить поток мигрантов

По данным "Левада-центра", больше всего граждане выступают против въезда цыган, вьетнамцев и китайцев.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. За последний год в России с 58% до 67% выросла доля людей, которые считают необходимым ограничить приток мигрантов, сообщает Sputnik Таджикистан.

По данным опроса аналитического "Левада-центра", доля граждан, выступающих под лозунгом "Россия для русских", увеличилась с 10% до 19%. При этом среди наиболее нежелательных национальностей называются цыгане, вьетнамцы и китайцы.

В целом уровень этнофобии в РФ с 2017 года вырос на 12 процентных пунктов.

По словам социолога "Левада-центра" Карины Пилия, рост ксенофобии можно объяснить недовольством населения, никак, однако, не связанным с миграцией. Возможно, причина во внутренних проблемах, считает она.

В свою очередь директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский считает, что Запад и мигранты – два известных всем источника раздражения для граждан России.