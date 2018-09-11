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Иностранные рабочие

В Подмосковье для мигрантов из Таджикистана и Узбекистана провели семинары

© Sputnik / Валерий Мельников
Миграция
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Участники обсудили социальную и культурную интеграцию, мероприятия прошли в Подольске, Балашихе, Химках, Пушкинском районе и Котельниках.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Семинары для трудовых мигрантов из Узбекистана, Кыргызстана, Татарстана, Украины, Молдовы прошли в Подмосковье, сообщает Sputnik Таджикистан.

Участники обсудили социальную и культурную интеграцию, мероприятия прошли в Подольске, Балашихе, Химках, Котельниках и Пушкинском районе.

Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы
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В ближайшее время пять аналогичных семинаров пройдут в Богородском городском округе, городе Долгопрудном, Одинцовском районе, городе Дмитрове и Мытищах.

Также присутствующие получили информацию по использованию патентов и заключению трудовых договоров, о добровольном медицинском страховании. Они могут пройти тест по русскому языку.

В конце августа стало известно об увеличении в России числа желающих ограничить поток мигрантов. По данным "Левада-центра", больше всего граждане выступают против въезда цыган, вьетнамцев и китайцев. Доля противников миграции в РФ за последний год выросла с 58% до 67%.

Теги:
семинар, Таджикистан, Эмигранты



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