18:08 12 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Иностранные рабочие во время проверки документов

В Подмосковье полиция задержала более 150 нелегалов

© Sputnik / Валерий Мельников
Миграция
Получить короткую ссылку
119 0 0

В рамках ежегодной операции сотрудники правоохранительных органов проверили строительные площадки, гостиницы, автовокзалы и общежития.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. В подмосковных Люберцах прошла ежегодная операция "Нелегал-2018", полиция задержала 154 мигранта, сообщает Sputnik Таджикистан.

Сотрудники правоохранительных органов проверили строительные площадки, гостиницы, общежития, автовокзалы, многоквартирные дома Люберецкого округа.

Иностранные рабочие
© Sputnik / Валерий Мельников
В Подмосковье для мигрантов из Таджикистана и Узбекистана провели семинары

Кроме того, по информационным учетным базам проверили 211 граждан ближнего зарубежья.

Ранее в других городах Московской области – Химках, Подольске, Балашихе, Котельниках и Пушкинском районе провели семинары для трудовых мигрантов из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана. Участники обсудили социальную и культурную интеграцию, получили актуальную информацию по использованию патентов и заключению трудовых договоров, о добровольном медицинском страховании.

Теги:
рейд, Подмосковье, Мигранты



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сессия ПАСЕ
    Что у вас происходит?

    Внутриполитическая ситуация в Армении, включая скандал с прослушкой глав СНБ и ССС, стала основной темой на заседании комиссии ПАСЕ.

  • Девушка в библиотеке
    Учи, студент!

    Латвийским школам разрешили принимать на работу студентов без педагогического образования, чтобы справиться с нехваткой учителей.

  • Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас
    Муха не пролетит

    Министр внутренних дел Литвы показал дипломатам стран Европейского союза, как республика защищает границы с Россией.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Балет на улице Мехико
Балет - в массы: на улицах Мехико можно посмотреть "Лебединое озеро"
В Закарпатье живет единственная в мире бабушка, которая летает в магазин на корыте
Бабушка в Закарпатье освоила полеты на корыте
Узбекско-белорусское сотрудничество
От картофеля до БелАЗа: узбекско-белорусское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054