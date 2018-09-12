В Подмосковье полиция задержала более 150 нелегалов

В рамках ежегодной операции сотрудники правоохранительных органов проверили строительные площадки, гостиницы, автовокзалы и общежития.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. В подмосковных Люберцах прошла ежегодная операция "Нелегал-2018", полиция задержала 154 мигранта, сообщает Sputnik Таджикистан.

Сотрудники правоохранительных органов проверили строительные площадки, гостиницы, общежития, автовокзалы, многоквартирные дома Люберецкого округа.

© Sputnik / Валерий Мельников В Подмосковье для мигрантов из Таджикистана и Узбекистана провели семинары

Кроме того, по информационным учетным базам проверили 211 граждан ближнего зарубежья.

Ранее в других городах Московской области – Химках, Подольске, Балашихе, Котельниках и Пушкинском районе провели семинары для трудовых мигрантов из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана. Участники обсудили социальную и культурную интеграцию, получили актуальную информацию по использованию патентов и заключению трудовых договоров, о добровольном медицинском страховании.