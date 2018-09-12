В Подмосковье полиция задержала более 150 нелегалов

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. В подмосковных Люберцах прошла ежегодная операция "Нелегал-2018", полиция задержала 154 мигранта, сообщает Sputnik Таджикистан.
Сотрудники правоохранительных органов проверили строительные площадки, гостиницы, общежития, автовокзалы, многоквартирные дома Люберецкого округа.
Кроме того, по информационным учетным базам проверили 211 граждан ближнего зарубежья.
Ранее в других городах Московской области – Химках, Подольске, Балашихе, Котельниках и Пушкинском районе провели семинары для трудовых мигрантов из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана. Участники обсудили социальную и культурную интеграцию, получили актуальную информацию по использованию патентов и заключению трудовых договоров, о добровольном медицинском страховании.