Узбекское агентство по вопросам трудовой миграции открыло филиал в Корее

Филиал в Кванджу стал первым представительством Агентства по вопросам трудовой миграции за границей.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sptunik. В корейском городе Кванджу открылось представительство Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана, сообщает пресс-служба Минтруда республики.

В церемонии открытия участвовали мэр Кванджу Ли Ёнг Суп и узбекская делегация во главе с министром занятости и трудовых отношений Шерзодом Кудбиевым.

Филиал в Кванджу стал первым представительством Агентства по вопросам трудовой миграции за границей.

В 2007 году правительства Узбекистана и Республики Корея подписали меморандум по отправке рабочих на корейские предприятия по системе разрешения занятости. В марте 2016 года стороны подписали обновленный меморандум. Документ, который регулирует правовой статус и материальное положение, позволил за прошедшее время направить на работу по контрактам в Южную Корею около 23 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана. В настоящее время ежегодная квота для узбекистанцев здесь составляет три тысячи рабочих мест.