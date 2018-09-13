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Иностранные рабочие у хостела

Узбекское агентство по вопросам трудовой миграции открыло филиал в Корее

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Миграция
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Филиал в Кванджу стал первым представительством Агентства по вопросам трудовой миграции за границей.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sptunik. В корейском городе Кванджу открылось представительство Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана, сообщает пресс-служба Минтруда республики.

В церемонии открытия участвовали мэр Кванджу Ли Ёнг Суп и узбекская делегация во главе с министром занятости и трудовых отношений Шерзодом Кудбиевым.

Рукопожатие
CC0 / pixabay
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Филиал в Кванджу стал первым представительством Агентства по вопросам трудовой миграции за границей.

В 2007 году правительства Узбекистана и Республики Корея подписали меморандум по отправке рабочих на корейские предприятия по системе разрешения занятости. В марте 2016 года стороны подписали обновленный меморандум. Документ, который регулирует правовой статус и материальное положение, позволил за прошедшее время направить на работу по контрактам в Южную Корею около 23 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана. В настоящее время ежегодная квота для узбекистанцев здесь составляет три тысячи рабочих мест.

Теги:
Южная Корея, Министерство труда Узбекистана, Узбекистан



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