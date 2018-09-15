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На вокзале, архивное фото

Свыше 3,5 тысячи нелегальных мигрантов Москвы выдворили из РФ с начала года

Sputnik / Стас Этвеш
Миграция
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Согласно действующему законодательству, иностранным гражданам и лицам без гражданства, выдворенным за пределы России, на пять лет запрещен въезд в страну.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Судебными приставами межрайонного отдела судебных приставов по административному выдворению УФССП России по Москве на сегодняшний день

С начала 2018 года из Москвы за пределы Российской Федерации принудительно выдворено 3 тысячи 847 человек.

С января 2018 года подорожает проезд в общественном транспорте
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Все нарушители были препровождены судебными приставами до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, так как суд признал их нахождение на территории страны незаконным.

Как сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по столице, большинство выдворяемых – граждане стран СНГ: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан.

Среди выдворенных приставами граждан также были представители из Синегала, Демократической Республики Конго, Алжира.

Ведомство указывает, что наиболее распространенными правонарушениями иностранных граждан, влекущими административное выдворение, являются нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации и незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации.

Согласно действующему законодательству, иностранным гражданам и лицам без гражданства, выдворенным за пределы России, на пять лет запрещен въезд в страну.




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