Уральский бизнесмен поплатился штрафом за регистрацию 9 тысяч мигрантов

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Мировой суд Орджоникидзевского района Екатеринбурга назначил местному жителю Вячеславу Макееву штраф в размере 400 тысяч рублей за фиктивную регистрацию в квартире более девяти тысяч иностранцев, сообщает в четверг городское управление МВД.

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"Сегодня, 20 сентября, мировой суд Орджоникидзевского района под председательством мирового судьи Ирины Силантьевой вынес Вячеславу Макееву обвинительный приговор, в соответствии с которым предприниматель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК Российской Федерации (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 58-летний Макеев с октября 2015 года по май 2017 года за вознаграждение, сумма которого варьировалась от полутора до 5 тысяч рублей, поставил на фиктивный учет более 9 тысяч мигрантов в квартире в доме №20 на улице Баумана.

Незаконную регистрацию иностранных граждан выявили сотрудники полиции. В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело, которое в 2018 году было окончено и направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в УМВД.