Мигранты-отличники смогут получить гражданство России по упрощенной схеме

В России обучаются свыше 250 тысяч иностранных студентов, что составляет 5% от общего числа студентов.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В России рассматривают возможность предоставления иностранным студентам гражданства РФ по упрощенной схеме. Об этом пишет Sputnik Таджикистан со ссылкой на заместителя начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентину Казакову.

По словам Казаковой, в частности, ведомство изучает вопрос об упрощении процедуры получения гражданства России для студентов-мигрантов, которые окончили вузы России с отличием.

По данным Рособрнадзора на июль 2018 года, в России обучаются свыше 250 тысяч иностранных студентов, что составляет 5% от общего числа студентов.