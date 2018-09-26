Почему все меньше мигрантов едут в Россию, объяснили правозащитники

ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Ослабление миграционных потоков в Россию, начавшееся три года назад, продолжается, сократилось число прибывающих мигрантов не только из стран дальнего зарубежья, но и из Средней Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Московского бюро по правам человека.

"В январе-августе 2018 года миграционные процессы в России характеризуются как противоречивые. С одной стороны, эксперты отмечают снижение миграционных потоков в Россию. Этот тренд, обозначившийся в 2015 году, продолжается. Сокращение затронуло контингент не только из дальнего зарубежья, но и из Средней Азии: Узбекистана и Таджикистана", - говорится в докладе.

Отмечается, что число мигрантов снизилось на фоне девальвации рубля и сжатия рынка труда. С другой стороны, крупные российские города, а также ряд регионов, более благоприятные в плане рабочих мест, по-прежнему остаются привлекательными для мигрантов. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Краснодарском крае.

По данным экспертов на уровне массового сознания тема миграции воспринимается, прежде всего, в контексте безопасности - как государственной, когда речь идет о терроризме, так и общественной, если рассматриваются проблемы бытовой преступности и распространения наркотиков.

Если же говорить о позиционировании России в рамках темы миграции, страна находится, как считают авторы доклада, в непростом положении.

"С одной стороны, Москва имеет удобный инструмент для критики ЕС с его излишне либеральной политикой в отношении к мигрантам. С другой стороны, санкции со стороны Запада подталкивают российское руководство к диверсификации внешней политики и внешнеэкономических связей", - поясняют эксперты бюро.

Это, по их мнению, требует учета интересов стран Центральной Азии, Закавказья, КНР, традиционно имеющих значительные миграционные сообщества в России.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Это люди, а не ресурс: эксперты о реальных проблемах мигрантов в России

"В то же время налицо непростые социальные обстоятельства. Власти опасаются роста протестных настроений из-за безработицы, снижения уровня жизни. Но привлечение иностранной рабочей силы эти риски не уменьшает. И здесь имеется опасность совмещения социального недовольства с ксенофобскими взглядами, когда имеющиеся сложности отождествляются с "чужаками", - указывают правозащитники.

Доклад также содержит данные о ксенофобских и экстремистских проявлениях в России, проанализировав ситуацию в этой сфере с начала 2018 года.