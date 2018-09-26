Сколько класть на депозит: как мигранту подтвердить доход личными средствами

Личные средства - один из способов подтвердить свой доход при подаче документов на получения вида на жительство или гражданства.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Рассчитать сумму, которая должна быть на депозитном счете для подтверждения дохода при получении гражданства или вида на жительство, можно исходя из величины прожиточного минимума, умноженного на определенный коэффициент.

Личные средства - один из способов подтвердить свой доход при подаче документов на получение ВНЖ или гражданства, отметили в Многофункциональном миграционном центре Москвы.

Сумму, которая должна быть на депозитном счете можно рассчитать исходя из прожиточного минимума, умноженного на 6 (для подачи на ВНЖ) или 12 (для подачи на гражданство), говорится на странице центра в Facebook.

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Согласно Постановлению Правительства Москвы от 19 сентября 2018 года, величина прожиточного минимума в городе Москве за II квартал 2018 года составила для трудоспособного населения 18 781 рублей, для пенсионеров - 11 609 рублей, для детей -14 329 рублей.

Таким образом, при подтверждении дохода на счету иностранного гражданина должна быть сумма не менее 112 686 рублей при подаче документов на получение вида на жительство и 225 372 рублей при подаче документов на получение гражданства.

В случае валютного депозита должно быть подтверждение курса рубля на момент получения справки.Курс рубля может быть указан как в самой справке из банка с информацией о состоянии депозита, так и в отдельной справке о курсе рубля в банке на момент получения справки о состоянии депозита.