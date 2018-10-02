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Железнодорожные пути сортировочной станции

Мигранты просят снизить стоимость железнодорожных билетов в РФ

© Sputnik / Игорь Онучин
Миграция
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Встречу представителей ГСМ, Министерства транспорта и дорог и госпредприятия "НК "Кыргыз темир жолу" провели в связи с многочисленными обращениями трудовых мигрантов.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. На прошедшей неделе в Кыргызстане состоялась встреча, участники которой обсудили вопросы снижения тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки в Россию.

Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Государственной миграционной службы республики.

На встрече присутствовали представители ГСМ, Министерства транспорта и дорог и госпредприятия "НК "Кыргыз темир жолу". Провели ее по поручению вице-премьера Алтынай Омурбековой в связи с многочисленными обращениями трудовых мигрантов.

"Была отмечена сложность решения данного вопроса, так как стоимость проезда складывается из суммы тарифов участников перевозки, то есть России, Казахстана и Кыргызстана", — говорится в сообщении.

Участники встречи подчеркнули необходимость переговоров с соответствующими структурами РФ и РК.




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