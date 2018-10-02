Пять россиян ответят в суде за незаконный въезд в РФ 500 иностранцев

Члены группы, имея контроль над коммерческими структурами, не являющимися участниками ВЭД, от имени руководителей этих компаний делали документы для получения деловых и коммерческих виз для въезда в РФ.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Пятеро россиян предстанут перед судом по обвинению в организации незаконной миграции почти 500 иностранцев

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

"Направлено в суд уголовное дело в отношении пяти членов межрегиональной преступной группы, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, совершенная организованной группой)" - говорится в сообщении.

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По версии следствия, житель Москвы и житель Приморского края в 2016 году создали преступную группу для организации незаконного въезда в Россию иностранцев, куда также вошли двое жителей Владивостока и житель Хабаровского края. Члены группы, имея контроль над 14 коммерческими структурами, не являющимися участниками ВЭД, от имени руководителей этих компаний делали документы для получения деловых и коммерческих виз для въезда в РФ, сообщает ведомство.

"В результате таких действий на территорию России незаконно въехало почти 500 иностранных граждан (в основном это граждане КНР, Социалистической Республики Вьетнам, а также других стран Азии)" - отмечает прокуратура.

В основном мигранты ехали в Россию работать. Преступления выявили сотрудники УФСБ РФ по Приморскому краю. Фигуранты вину признали в полном объеме, в содеянном раскаялись.

В ходе следствия некоторые из незаконных мигрантов сами вернулись на родину, в отношении других решается вопрос о депортации.