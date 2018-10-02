Бывших полицейских в Петербурге осудят за подделку документов для мигрантов

Группировка помогла встать на миграционный учет 117 иностранцам. Они получили право на нахождение в России и последующую легализацию.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Петербурге будут судить семерых человек, которые подделывали мигрантам документы.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, расследование уголовного дела завершено.

"В группировку входили четверо бывших полицейских и трое соучастников. Они заработали на подделке документов более 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

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Группировка помогла встать на миграционный учет 117 иностранцам. Они получили право на нахождение в России и последующую легализацию.

Ранее в России правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, делающий бессмысленными для иностранных мигрантов фиктивные браки.

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Подготовленные поправки в закон о правовом положении иностранных граждан запретят заграничным мужьям селиться вдали от семей. За этим будет строго следить миграционная служба.

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