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Степь в Приморском крае

Соотечественники из Узбекистана выбирают для жизни в России Дальний Восток

© Sputnik / Юрий Сомов
Миграция
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Уроженцы республики вошли в 6% граждан, заинтересованных в проживании в этом регионе, помимо них стремление проявляют приехавшие их Казахстана, Таджикистан и других стран СНГ.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. В России всего 6% соотечественников заинтересованы в жизни в Дальневосточном федеральном округе, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Владимира Колокольцева.

Среди них в основном – выходцы из СНГ, то есть уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Азербайджана, Кыргызстана, Армении.

Железнодорожные пути сортировочной станции
© Sputnik / Игорь Онучин
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Кроме того, возможностью переехать на Дальний Восток пользуются приезжие из Германии, Израиля и стран Балтии.

С начала года гражданство России приобрели 172 тысячи человек, и каждый второй – участник государственной программы переселения соотечественников. При этом большинство проживает в Центральном федеральном округе – Калужской, Липецкой, Воронежской и Тульской областях.

В 2018 году в России активно упрощают получение гражданства и вида на жительства – тем иностранцам, которые имеют в стране близких родственников или родились в СССР и имели советское гражданство, в ближайшее время могут разрешить получать такие документы без разрешения на временное проживание.

Теги:
гражданство, Узбекистан, Дальний Восток



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