МВД РФ предлагает упростить процесс постановки иностранцев на учет

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел России предлагает разрешить иностранцам не делать копии всех страниц паспорта при постановке на учет в РФ, соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
"Предлагается ограничить соответствующую обязанность принимающей стороны требованием прилагать к уведомлению о прибытии копии только тех страниц документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, которые содержат информацию о нем и ранее совершенных им поездках", — говорится в тексте проекта.
Кроме того, разработчики этого положения предлагают документально закрепить возможность использовать аббревиатуры и сокращения слов в бланках уведомления о прибытии. По данным министерства, в некоторых случаях возникают сложности при его заполнении, так как названия отдельных организаций, принимающих иностранных граждан и лиц без гражданства, а также удостоверяющих личность документов фактически невозможно внести в бланк уведомления о прибытии из-за недостатка места.