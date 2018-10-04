МВД РФ предлагает упростить процесс постановки иностранцев на учет

Министерство внутренних дел предлагает изменить некоторые процедуры постановки на учет иностранных граждан, например, не запрашивать копии всех страниц паспорта.

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел России предлагает разрешить иностранцам не делать копии всех страниц паспорта при постановке на учет в РФ, соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Предлагается ограничить соответствующую обязанность принимающей стороны требованием прилагать к уведомлению о прибытии копии только тех страниц документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, которые содержат информацию о нем и ранее совершенных им поездках", — говорится в тексте проекта.

Кроме того, разработчики этого положения предлагают документально закрепить возможность использовать аббревиатуры и сокращения слов в бланках уведомления о прибытии. По данным министерства, в некоторых случаях возникают сложности при его заполнении, так как названия отдельных организаций, принимающих иностранных граждан и лиц без гражданства, а также удостоверяющих личность документов фактически невозможно внести в бланк уведомления о прибытии из-за недостатка места.

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Для сокращения количества очередей в территориальных органах МВД России разработчики документа предлагают разрешить иностранным гражданам не только уведомлять о своем прибытии в страну через Многофункциональные центры, но и воспользоваться услугами МФЦ в случае изменения срока временного пребывания. Сейчас иностранцам необходимо в течение 3 рабочих дней сообщить об этом непосредственно в территориальный орган МВД.