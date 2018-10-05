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Иностранный гражданин разговаривает с сотрудником центра, получая трудовой патент

Мигрантов в РФ предупредили о запрете на работу из-за фальшивой регистрации

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Миграция
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По данным Многофункционального миграционного центра Москвы, за последние месяцы число случаев предоставления поддельных бланков увеличилось.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Многофункциональный миграционный центр Москвы предупредил иностранцев о мерах за поддельную регистрацию, сообщается на сайте организации.

"Сведений о таких регистрациях нет в базе МВД, вследствие чего заявитель получает отказ в выдаче патента. Обращаясь к мошенникам, предлагающим услуги по постановке на миграционный учет, иностранный гражданин нарушает законодательство Российской Федерации. Поддельная регистрация не только ведет к отказу в выдаче патента, но и осложняет его получение в дальнейшем", - уточняется в сообщении.

Штрафы мигрантам за нелегальное трудоустройство в РФ
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Чаще всего ошибки при приеме мигрантов на работу связаны с неправильным заполнением миграционной карты, несвоевременной постановкой на учет или с задолженностями по оплате патентов.

За работу без спецразрешения иностранцу грозят штраф и выдворение из страны с запретом на въезд до 10 лет. Законность трудоустройства гарантирует только оформление через официальные структуры МВД и миграционные центры.

Теги:
Россия, Москва, Нелегальные мигранты



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