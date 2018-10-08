Международная организация по миграции поможет узбекистанцам в РФ и Европе

ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Международная организация по миграции (МОМ) поможет гражданам Узбекистана при трудоустройстве в России и странах Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства занятости и трудовых отношений республики.
По данным пресс-службы, ранее руководство Минзанятости провело в Ташкенте переговоры с делегацией МОМ. Стороны рассмотрели вопросы помощи организации по обеспечению защиты социально-трудовых прав трудовых мигрантов Узбекистана за рубежом.
"Представители МОМ заверили узбекскую сторону, что такая работа уже ведется в Российской Федерации путем проведения переговоров с уполномоченными государственными органами РФ", - сказал представитель министерства.
Участники встречи также обсудили содействие организации в увеличении рабочих виз для граждан Узбекистана в Польшу, развитии каналов трудовой миграции в Чехию и Словакию, Канаду, Австралию и скандинавские страны.
По данным Минзанятости, МОМ также планирует открыть представительства в Ташкенте и Термезе для реализации проектов в странах Центральной Азии, в частности, в Афганистане.
Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории России было подписано 5 апреля 2017 года в Москве. Документ направлен на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в РФ, он предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующей работы.
По официальным данным, сейчас на заработках за пределами Узбекистана с населением более 33 миллионов человек находятся около 1,2 миллиона человек, по данным социологов и экспертов — около 3 миллионов (почти треть работоспособного населения).