Международная организация по миграции поможет узбекистанцам в РФ и Европе

Организация планирует открыть представительства в Ташкенте и Термезе для реализации проектов в странах Центральной Азии, в частности, в Афганистане.

ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Международная организация по миграции (МОМ) поможет гражданам Узбекистана при трудоустройстве в России и странах Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства занятости и трудовых отношений республики.

По данным пресс-службы, ранее руководство Минзанятости провело в Ташкенте переговоры с делегацией МОМ. Стороны рассмотрели вопросы помощи организации по обеспечению защиты социально-трудовых прав трудовых мигрантов Узбекистана за рубежом.

"Представители МОМ заверили узбекскую сторону, что такая работа уже ведется в Российской Федерации путем проведения переговоров с уполномоченными государственными органами РФ", - сказал представитель министерства.

Участники встречи также обсудили содействие организации в увеличении рабочих виз для граждан Узбекистана в Польшу, развитии каналов трудовой миграции в Чехию и Словакию, Канаду, Австралию и скандинавские страны.

По данным Минзанятости, МОМ также планирует открыть представительства в Ташкенте и Термезе для реализации проектов в странах Центральной Азии, в частности, в Афганистане.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Мигрантов в РФ предупредили о запрете на работу из-за фальшивой регистрации

Ранее МИД сообщал, что правительство Узбекистана рассматривает возможность вступления в МОМ. Планируется, что это решение будет одобрено на заседании совета организации в ноябре в Женеве.

Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории России было подписано 5 апреля 2017 года в Москве. Документ направлен на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в РФ, он предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующей работы.

По официальным данным, сейчас на заработках за пределами Узбекистана с населением более 33 миллионов человек находятся около 1,2 миллиона человек, по данным социологов и экспертов — около 3 миллионов (почти треть работоспособного населения).